Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Muş'tan, 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Muş'tan, 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Muş'tan, 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Bakan Muş, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından halkın kullanımına açılan bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bölgeye ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Muş'a, ziyareti sırasında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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