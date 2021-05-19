Son dakika haberleri! Temizlemek istediği yangın havuzu sonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Temizlemek istediği yangın havuzu sonu oldu

Son dakika haberleri! Temizlemek istediği yangın havuzu sonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Kınık ilçesinde yangın söndürme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Kınık ilçesinde yangın söndürme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Bağalan Mahallesi İnkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kınık Orman İşletme Şefliğinde yevmiyeli işçi olarak çalışan Hüseyin Yıldırım (55), yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye gitti. Eşi ve kızına havuzu temizleyeceğini söyleyen Yıldırım'ın geri gelmemesi üzerine şüphelenen eşi Elif Yıldırım, kızı Melek Yıldırım'ı babasını kontrol etmesi için havuzun bulunduğu bölgeye gönderdi. Babasını havuzda bulamayan Melek Yıldırım, annesinin yanına geri döndü. Bu sırada Elif Yıldırım havuzun bulunduğu bölgeye giderek eşinin şapkasını ve ceketini suyun kenarında buldu. Elif Yıldırım'ın yardım istediği yakınları da bölgeye gelerek Hüseyin Yıldırım'ı havuzun üzerinde hareketsiz yatarken fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirdi. Jandarma ekipleri Yıldırım'ı havuzdan dışarı çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından yangın havuzuna düşerek yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Gürültü yaptığı için kendisini uyaran esnafı sokak ortasında başından vurdu
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Deniz Demir Ali Babacan Mustafa Şentop
Magazin Pınar Altuğ Ben Affleck Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Hakan Arslan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Temizlemek istediği yangın havuzu sonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 12:00:09. #1.11#

title