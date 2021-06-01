Son dakika haberleri! Teksas'taki tartışmalı seçim yasası eyalet meclisini böldü
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Son dakika haberleri! Teksas'taki tartışmalı seçim yasası eyalet meclisini böldü

Son dakika haberleri! Teksas'taki tartışmalı seçim yasası eyalet meclisini böldü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Texas eyaletinde Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve seçimlerdeki oy kullanma usullerini kökten değiştirmesi öngörülen yasa tasarısı eyalet meclisindeki Demokrat ve Cumhuriyetçileri ikiye böldü.

ABD'nin Texas eyaletinde Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve seçimlerdeki oy kullanma usullerini kökten değiştirmesi öngörülen yasa tasarısı eyalet meclisindeki Demokrat ve Cumhuriyetçileri ikiye böldü.

Teksas Eyalet Senatosunda 30 Mayıs'ta saatler süren tartışmanın ardından geçen yasa tasarısı, bir sonraki adresi olan Teksas Temsilciler Meclisinde de büyük tartışmalara yol açtı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, söz konusu yasanın oy kullanmayı zorlaştıracağı gerekçesiyle meclis salonunu terk etti.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinde yeterli vekil kalmaması nedeniyle oylanamadı.

Validen "yasama organına" sağlanan fonları veto etme tehdidi

Öte yandan Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, Temsilciler Meclisindeki Demokratların meclis salonunu terk etmesine sert tepki gösterdi.

Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eyaletin yeni bütçesinde "yasama organı" olan eyalet meclisi için istenen fonları veto edeceğini belirterek, "Sorumluluklarını terk eden kişiler için para yok. Bizi izlemeye devam edin." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada söz konusu yasanın "Amerikan değerlerine aykırı" olduğunu belirtmiş ve yasanın geçmesine tepki göstermişti.

Tartışmalı yasada neler var?

Teksas Eyalet Meclisini karıştıran seçim yasasında, oy kullanma işlemleri, prosedürleri ve saatlerine yönelik yeni düzenlemeler getiriliyor.

Yasada eyalette uzun yıllardır kullanılan "arabadan oy kullanma" işleminin yasaklanması ve postayla oy kullanma talebi olmadığı halde seçmenleri postayla oya teşvik eden kamu görevlilerine para cezası verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca yasa, 2020 seçimlerinde 100 binden fazla seçmenin yararlandığı "24 saat oy" imkanını da ortadan kaldırıyor.

Cumhuriyetçiler bu düzenlemeler ile "seçimlerde hilenin" önüne geçilebileceğini savunurken, Demokratlar bu kuralların birçok seçmenin oy kullanmasını zorlaştıracağını belirtiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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