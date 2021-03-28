Son dakika haberleri | Tedavi ettiği omurları 'sanat'a taşıdı

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Özdoğan (52), insan bedeninin gelişiminin en temel öğesi olan 'omurga'yı sanata çevirdi.

ANTALYA'da, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Özdoğan (52), insan bedeninin gelişiminin en temel öğesi olan 'omurga'yı sanata çevirdi. Tıp fakültesinden mezun olduktan 21 yıl sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nden de diploma alan Dr. Özdoğan, tıbbın aslında bir sanat olduğunu söyledi.

Tıp fakültesinden mezun olduktan 21 yıl sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ni de bitiren Antalya'da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Özdoğan 'omurga'yı ve omurları stilize ederek seramik objelere dönüştürdü. Dr. Özdoğan, "Omurlar benim fizik tedavi uzmanı olarak mesleğimin en önemli parçası. Çünkü muayeneye gelen hastalarımızın en büyük problemleri omurlarından başlıyor. İnsan bedeninin gelişiminin en temel öğesi olduğu için seramik çalışmalarımda omurları seçtim" dedi.

'TIP ASLINDA BİR SANAT'Bir tıp doktoru olmasına karşın sanata hep ilgi duyduğunu belirten Dr. Özdoğan, tıp ve sanatın birbirinin içinde olduğuna inandığını kaydederek, "Seramikle tanıştıktan sonra sanatla doktorluk mesleğimi bütünleştirebileceğimi fark ettim. Aslında tıp bir sanat. Tıpta mitolojiden de çok fazla öğe var. Örneğin Aşil tendonu denen bir rahatsızlık var. Hastalık adını, Truva Savaşları'nda adı geçen kahraman savaşçı Aşil'den almaktadır. Sanatın, tıbbın içinde olduğunu fark etmem, her iki mesleğimi pekiştirdi, ortak bir noktada buluşturdu" dedi.OMURLAR, DEĞİŞİK AÇIDAN BAKILDIĞINDA FARKLI GÖRÜNTÜLER VERİRSeramikten yaptığı omurları değişik objelerin üstüne monte eden Dr. Özdoğan, omurların değişik açıdan bakıldığında ana tanrıça, çift başlı bir geyik ve bir köpeği andırdığını söyledi. Dr. Özdoğan, tıpta 'İskoç köpeği' adı verilen bir bulgunun, omurların röntgen filminde bu görüntüyü andırmasından dolayı verildiğini de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki aylarda bir sergi açmayı planladığını belirten Dr. Özdoğan, "Sergimin teması da canı yüceltmek, ruhu yüceltmek olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR