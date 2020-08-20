Son dakika haberleri | TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in savunmasını görüştü
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Son dakika haberleri | TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in savunmasını görüştü

Son dakika haberlerine göre TBMM Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in avukatlarının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını görüştü.

Son dakika haberleri | TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in savunmasını görüştü
20.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:17

TBMM Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in avukatlarının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını görüştü. Komisyon, Çelik hakkında karar vermek üzere pazartesi günü tekrar toplanacak.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda oluşan Hazırlık Komisyonu, AK Parti milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını görüştü. 27 Temmuz'da yapılan toplantıda mağdur D.K. dinlenmiş ve Tuma Çelik'ten savunması istenmişti. Çelik, iki avukatının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını geçen hafta Meclis'e göndermişti. Komisyon bugün yaptığı toplantıda, D.K. adlı kadına cinsel saldırı ile suçlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması istenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını görüştü. Toplantıda Çelik'in yazılı savunması ile birlikte fezlekede yer alan deliller, mağdur kadının komisyona verdiği sözlü savunması ile konuya ilişkin tüm evrak tek tek ele alındı.

Çelik, savunmasında cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını reddederken, D.K adlı kadınla birlikte olduğunu, kadının evine geldiğini, geceyi birlikte geçirdiklerini, kadının özel günü nedeniyle evi kirlettiğini ileri sürdü. Çelik, evi ve banyoyu da birlikte temizlediklerini savunmasında belirtmişti.PAZARTESİ TOPLANACAKKomisyonun, 24 Ağustos Pazartesi günü toplanarak hazırlayacağı raporu karara bağlayacağı belirtildi. Komisyonda, Tuma Çelik'in dokunulmazlığın kaldırılması kararı ile ilgili rapor, bu süreçte Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek. Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin karar verirse, rapor Anayasa-Adalet Kama Komisyonu'nda görüşülerek oylamaya sunulacak. Kabul edilirse, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin rapor, Meclis'in açılacağı ilk yasama gününde Genel Kurul'da oylanacak. Genel Kurul'da kaldırılması yönünde karar çıkarsa, Tuma Çelik için yargı yolu açılmış olacak.

 


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Kaynak: DHA

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