Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
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Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te evli ve iki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından çocuklarının önünde boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Eşini hareketsiz gören adam, daha sonra kendini de bıçakladı. Gazetecilere konuşan dede ise "Ara ara kavga ediyorlardı. 'Şarj aletini alacağım' diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu." ifadelerini kullandı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda Vedat D. (43), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yıkılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat D., kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı

AĞIR YARALANAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice D. Özel Medikar Hastanesine, cani koca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı

ŞARJ ALETİNİ ALMAYA GELMİŞ

Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. 'Şarj aletini alacağım' diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. 'Barışmam baba' dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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