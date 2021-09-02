Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı

Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarla yolu yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarla yolu yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. Biri ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Yavelli Mahallesinde yaşanan olayda, akraba oldukları öğrenilen Utku Demir (34), Ufuk Kılınç (32) ve baba Halil Kılınç (60) arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Utku Demir, tarlasına geçmek için Halil ve Ufuk Kılınç'tan arazilerinde yol açmalarını istedi. Akrabalar bu yüzden mahkemelik oldu. Dün gece bir kez daha tarlada karşılaşan akrabalar arasında, ekili ürünlere zarar verme meselesinden dolayı münakaşa çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarlaya gitmek için traktörle mahsülün üzerinden geçen ve maddi zarar verdiği öne sürülen Utku Demir tarafından feci şekilde darp edilen Ufuk Kılınç, yanında getirdiği pompalı tüfekle Utku Demir'e ateş etti. Bu sırada aynı tüfeği eline geçiren Utku Demir, Ufuk Kılınç'a bir el ateş etti. Yaşanan arbedede baba Halil Kılınç bıçakla yaralanırken, tekrar tüfeği alarak art arda iki el ateş eden Ufuk Kılınç, akrabası Utku Demir'i göğsünden ve baldırlarından vurdu.

Tarla kan gölüne dönerken,bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Utku Demir Bursa Şehir Hastanesine, Halil ve Ufuk Kılınç ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Utku Demir'in çok kan kaybettiği ve durumunun ciddi olduğu, baba ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı
Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı
Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiktok fenomenleri 'Sen bizi tanımıyor musun?' dedikleri şahısları sokak ortasında sopayla dövdü
Tiktok fenomenleri "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikleri şahısları sokak ortasında sopayla dövdü
Karısını bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Cinler yüzünden oldu, pişmanım
Karısını bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Cinler yüzünden oldu, pişmanım
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarla yolu meselesi yüzünden kan aktı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:54:23. #1.14#

title