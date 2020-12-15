Son dakika haberleri: Taburcu olan koronavirüs hastası doktor, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan, son testi negatif çıktıktan sonra tekrar rahatsızlanan radyoloji uzmanı Dr. Serdal Gül (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan radyoloji uzmanı Dr. Serdal Gül, bir süre koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine çalıştığı hastanede tedaviye alındı. İlk yapılan testi pozitif çıkan Dr. Serdal Gül, tedavisinin tamamlanması ve son testinin negatif çıkması üzerine taburcu oldu. Bu kez akciğerinden rahatsızlanan Dr. Serdal Gül, 5 Aralık Cumartesi günü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Dr. Serdal Gül, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Dr. Serdal Gül'ün eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Dr. Serdal Gül'ün cenazesinin defin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞHEKİMDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, başsağlığı mesajı yayımladı. Keskin, "Isparta Şehir Hastanemiz radyoloji hekimi Uzm. Dr. Serdal Gül'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ