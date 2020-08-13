Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 912'e yükseldiğini ve bugün bin 243 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

13.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 912'e yükseldiğini ve bugün bin 243 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 912'e yükseldi. Bugün toplam 66 bin 892 test yapılırken, bin 243 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 245 bin 635 oldu. Bugün iyileşen 968 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 228 bin 057'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9, toplam ağır hasta sayısının ise 647 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349 bin 3. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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