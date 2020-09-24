Son dakika haberleri | Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı

24.09.2020 09:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:02

Son dakika habere göre Somali Meclisi, Muhammed Hüseyin Roble'nin başbakanlık görevini onayladı.

Somali Meclisi, Muhammed Hüseyin Roble'nin başbakanlık görevini onayladı.

Başkent Mogadişu'da yapılan Meclis toplantısında, tüm milletvekilleri Roble'ye güvenoyu verdi.

Somali Meclisi Sözcüsü Muhammed Mursal Abdirahman, 215 vekilin hepsinin oturuma katıldığını ve yeni başbakanı desteklediğini söyledi.

Diğer yandan milletvekillerine teşekkür eden Roble, etkili bir hükümet kurarak başta güvenlik ve ulusal seçim gibi konuları çözüme kavuşturmak için gayret göstereceğini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta, güvenoyu alamayarak temmuz ayında görevinden alınan eski Başbakan Hasan Ali Hayri yerine Roble'yi göreve getirdiğini duyurmuştu.

Eski bir insani yardım çalışanı olan Roble, Somali siyasetinin yeni yüzlerinden biri.

Son dakika haberleri | Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Nebahat Çehre Aytaç Ağırlar
Spor Babel Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı - Mogadişu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 10:02:08. #1.15#
title