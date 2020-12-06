Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:34

Son dakika gündem haberi... Mardin'in genel görüntüsü Tarihi cadde, sokak ve çarşılardan görüntü Tarihi cami, kilise, medrese ve manastır Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yolları Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar...

Mardin'in genel görüntüsü

Tarihi cadde, sokak ve çarşılardan görüntü

Tarihi cami, kilise, medrese ve manastır

Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yolları Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tarihi kent Mardin'de kısıtlamayla Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi gibi tarihi yapılar ile tarihi çarşılar, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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