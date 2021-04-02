Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini konuk ediyor.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini konuk ediyor.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten kaynaklarla besleniyor ve derinliği 15 metreyi buluyor.

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.

Sivas Valiliği, gölün çevresinde bungalov evler ve yürüyüş yolları yapmak için çalışma başlattı.

"Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi

Gökpınar Gölü, 9 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Gölün, "Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmesi için ise süreç devam ediyor.

Ziyaretçilerden Nebahat Dereli, AA muhabirine, Eskişehir'den gölü görmek için geldiğini söyledi. Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu vurgulayan Dereli, "Burası gerçekten doğal akvaryum." dedi.

Gökpınar Gölü'nü ilk kez gördüğünü dile getiren Dereli, "Burası çok güzel. Huzur var, insanın içine bir ferahlık geliyor. Mutlaka herkesin burayı görmesi lazım. Gerçekten doğa harikası." diye konuştu.

İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik ise Gürünlü olduğunu ve memleketini her ziyaretinde mutlaka Gökpınar Gölü'ne geldiğini ifade etti.

Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu dile getiren Çevik, "Türkiye'de ender görülebilecek yerlerden biri. Hem rengi, hem doğal güzelliği büyüleyici. Gürün'e her gelişimizde uğrarız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın 'doğal akvaryumu' Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın 'doğal akvaryumu' Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın 'doğal akvaryumu' Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın 'doğal akvaryumu' Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:22:55. #1.16#
title