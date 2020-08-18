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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN OTOPARKLARINDAN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞAN ÇETEYE OPERASYON

Bir son dakika haberine göre Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

18.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:10

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN OTOPARKLARINDAN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞAN ÇETEYE OPERASYON

Kaynak: DHA

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