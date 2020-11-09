Son dakika haberleri... Sinop'ta bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak
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Son dakika haberleri... Sinop'ta bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

09.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:07
Son dakika haberleri... Sinop'ta bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Son dakika haberleri: Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan Doğu Romalılar dönemine ait 1600 yıllık döşeme mozaikleri, turizme kazandırılacak.

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan Doğu Romalılar dönemine ait 1600 yıllık döşeme mozaikleri, turizme kazandırılacak.

Kentte 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor.

Bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntıları ile bir hamama ulaşılan kazıda, gün yüzüne çıkarılan döşeme mozaiklerinin de turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı.

"Mozaikler zengin Doğu Romalılara hitap ediyor"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, kazıda elde edilen döşeme mozaiklerinin yapının kilise olarak kullanıldığı döneme ait olduğunu söyledi.

Zengin Doğu Romalılara hitap eden mozaiklerin belirli kişilerin mezarlarının üzerinin örtülmesi için yapıldığının anlaşıldığını aktaran Köroğlu, "Yerel ustalar tarafından yapılmışlar. Hatta üzerlerinde kimin için yapıldıklarına dair yazıtlar var." dedi.

Mozaiklerin aynı zamanda yapının atölye kısmının da ortaya çıkarılmasına ışık tuttuğunu anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:

"Bu mozaikler Doğu Romalılar, yani Bizanslılar'ın mezarları ile ilişkili. Mozaikler yapılırken Hristiyanlık temalı figürler seçilmiş. Mozaiklerde aynı zamanda kendi açılarından öbür dünya ile ilişkili kompozisyonlar yer alıyor. Tabii en önemlisi de mozaiklerde, altına kim gömüldüyse o kişinin ismi yazıyor. Bu, şunun için önemli. Kazılarda isimlere hitap eden mozaikler görmek pek mümkün olmuyor. Bir tanesinin altında küçük bir çocuk mezarı bulduk. Çocuğun sonradan konulduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü mozaik panelinde tahribat oluşmuş."

Köroğlu, döşeme mozaiklerin kazı alanında sergilenmesine yönelik restorasyon çalışmasına başladıklarını belirterek, "Tarihi açıdan çok fazla rastlamadığımız döşeme mozaikler üzerinde beş kişilik ekibimiz titiz bir restorasyon çalışması yürütüyor. Sanıyorum bu çalışmamız yaklaşık 2 yılda tamamlanacak. Zeminde bir kayma söz konusu. Kayma olan tarafa teras yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar tamamlandığında korunaklı şekilde kazı alanında sergilenmeye başlanacak. Turizm açısından önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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