Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
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Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Külcü Köyü'nde çıkan yangında Hasan Ali Akın'a ait ev tamamen yanarken, oğlu Şerafettin Akın'a ait evin çatısı zarar gördü.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Külcü Köyü'nde çıkan yangında Hasan Ali Akın'a ait ev tamamen yanarken, oğlu Şerafettin Akın'a ait evin çatısı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Simav'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Külcü Köyü'nde Hasan Ali Akın'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ahşap evin tamamını sardı. Dağardı, Akdağ ve Naşa İtfaiyelerinin yanı sıra Simav Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesinin müdahaleleriyle söndürülen yangın kontrol arlına alındı. Hasan Ali Akın'a ait ev tamamen yandı, oğlu Şerafettin Akın'a ait ahşap evin çatısı yanarak zarar gördü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı
Son dakika haberleri | Simav'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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