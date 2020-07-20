Son dakika haberleri: Seyir halindeki kamyonetin kasasındaki samanlar tutuştu! Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saman yüklü kamyonette yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde saman yüklü kamyonette yangın çıktı. Yangında kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, samanların bir kısmı ise çevredekiler tarafından boşaltılarak yangından kurtarıldı.

Olay, Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı istikametinden Kızılören istikametine gitmekte olan Halil Söylemez (60) idaresindeki 03 L 0039 plakalı kamyonetin kasasında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın kasasından duman ve alevlerin çıktığını fark eden sürücü Söylemez, kamyoneti yol kenarına park ederek araçtaki samanları yol kenarına döküp itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Samanların yola savrulması nedeniyle bir müddet Kızılören kavşağı trafiğe kapatıldı. Samanların yoldan alınmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan inceleme devam ederken, kamyonette ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA