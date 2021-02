Son dakika haberleri! Sevgilisi tarafından öldürülen Arzu'ya hüzünlü uğurlama

SAMSUN 'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra sevgilisi Muharrem Coşkun (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Arzu Aygün (36), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgulamada, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

AYGÜN'E DETAYLI OTOPSİ YAPILDIBu arada ön otopsisi yapılan Aygün'ün ateşli silahla başından vurulduğu belirlendi. Aradan geçen zamanda tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden de DNA örnekleri incelemeye altına alındı. DNA testi sonucu ile cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti. Yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Arzu Aygün'ün cenazesi dün ailesine teslim edildi.GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİSamsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Kıranköy Mezarlığı'ndan alınan Arzu Aygün'ün cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla Terme ilçesine bağlı Köybucağı Mahallesi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aygün, Köybucağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün, çocukları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi.'TARİF EDİLMEZ BİR ACI YAŞIYORUZ'Çok üzgün olduklarını ifade eden Arzu Aygün'ün amcası Hüseyin Aygün, "Öncelikle her iki aile için sabırlar diliyorum. İki tarafın akraba olması ve akrabalar arasında böyle bir olayın olması çok üzücü. Kaderin önüne hiçbir zaman geçemiyoruz. Ailelere çok yazık oldu, sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ım her iki tarafa da sabırlar versin. Ölene de Allah rahmet etsin. Arzu bizim elimizde büyüdü. Çok iyi bir kızdı, tarif edilmez bir acı yaşıyoruz. Onun için Rabbim hiç kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Allah'ım ölene rahmet, kalanlara da sabır versin. Söylenecek başka bir şey yok. Hangi anne ve baba bu şekilde olmasını ister? Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Onları büyütmek için uğraş veriyoruz. Çocuklar kolay büyümüyor, ama bir can da bu kadar ucuz harcanmamalı. Biri toprağa gitti, diğeri de cezaevine girdi. Adalet ne ise tecelli edecek" dedi.'KADIN CİNAYETLERİNİN SON BULMASINI İSTİYORUZ'

Samsun Kadın Dayanışması Platformu üyeleri adına konuşan Şeyma Özberk de, "Yine bir kadın cinayeti yaşandı. Bu kadın cinayetlerinin hiçbiri münferit olaylar değil. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı söylemler devam ettikçe kadın cinayetlerinin devam edeceğini biliyoruz. Biz kadınlar olarak bir araya gelerek ve mücadele ederek, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Arzu Aygün'ün katil zanlısı tutuklandı ve bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız, en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

