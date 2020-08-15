Son dakika haberleri! Selzede öğrencilerin büyük başarısı Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde Uğurlu Okulu büyük zarar görmüştü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde Uğurlu Okulu büyük zarar görmüştü. Yapılan düzenlemelerin ardından Uğurlu Köyünde ki ortaokul tamir edildi. Selzede öğrenciler Liselere Geçiş (LGS) sınavında büyük başarı göstererek, tamamı Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu liselerini kazandı.

Geçtiğimiz yıl Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde büyük yara alan Uğurlu Köyü Ortaokulu, tamir edilmesinin ardından öğrencilerin kullanımına açılmıştı. Selzede öğrencilerin başarı oranının düşmesi beklenirken, başarı öyküsü yazdılar. Öğrenciler sel afetinin oluşturduğu maddi ve manevi hasardan derslerine sarılarak çıktı. Okul tarihinde ilk kez bir öğrenci Fen Lisesini kazandı. Okul öğretmenlerinden Osman Medik öğrencilerin tarih yazdığını ve selzede öğrencilerin LGS sınavında başarılı olduklarını dile getirerek "Bu sene LGS sonuçlarına göre Akçakoca Uğurlu Ortaokulu olarak gurur verici bir başarıya imza attık. Temmuz 2019'da köyü yerle bir eden ve 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinden sonra, başarı oranı düşmesi beklenen Uğurlu öğrencileri, tarihi bir başarı öyküsü yazdılar. Öğrencilerimiz sel afetinin oluşturduğu maddi ve manevi hasardan derslerine sarılarak çıkmaya çalıştılar. Bununla yetinmeyen afetin yaralarını hızla saran okulumuz 15 kişilik 8. sınıftan tarihinde ilk defa bir öğrenciyi Fen lisesine göndermiş oldu. Bir öğrencimiz Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesine girmeye hak kazandı. Okulumuzda öğrenim gören 3 öğrencimiz ise LGS sonuçlarına göre Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesine girmeye hak kazandı. 2 öğrencimiz Çaycuma ve Gerede Fen Liselerine gidecek puanları almalarına rağmen aileleriyle birlikte aldıkları ortak karar neticesinde Akçakoca Sosyal Bilimler lisesini tercih ettiler. Bu öğrencilerin dışında okulumuzun 1 öğrencisi de Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi'ne gitmek yerine Akçakoca Anadolu Lisesi'ne girdi. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize öğrencilerimiz ve köy halkı adına sonsuz teşekkürler ediyor, saygılar sunuyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA