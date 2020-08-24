Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan analar Giresun'daki sel felaketinde, şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için düzenlenen cenaze töreninde şehit oğlu Miraç Tok, babasının tabutu parmağıyla göstermesi yürekleri yaktı.

Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Burak Tok için düzenlenen törende oğlunun vedası yürekleri yaktı. Şehit oğlu, babasının tabutunun askerler tarafından taşınması sırasında parmağıyla babasının tabutunu göstermesi duygusal anlar yaşattı. Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, cansız bedeni bulunan şehit Uzman Çavuş Burak Tok (28) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin hamile eşi Hacer ve 3 yaşındaki oğlu Miraç Tok, şehit annesi Sema Tok ile şehit yakınları askeri erkan, kent protokolü katıldı. Şehit oğlu Miraç Tok, babasının tabutunun cenaze aracından indirilip askeler tarafından omuzda taşınması sırasında kucağında bulunduğu kadın askere parmağıyla babasının tabutunu gösterdi. TAYİNİ 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtilen Şehit Burak Tok için burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi.