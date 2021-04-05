Son dakika haberleri! Selçuklu'da düzenlenen Senyör Tenis Turnuvası'nda kupa sahipleri belli oldu

Son dakika haberi: Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Selçuklu tenis kortlarında düzenlenen Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Selçuklu tenis kortlarında düzenlenen Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

1-4 Nisan tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Tenis Kortunda düzenlenen "Hafta Sonu Senyör Turnuvası"na Konya'nın yanı sıra Kocaeli, İstanbul, Mersin illerinden de katılım oldu.

28 kadın, 56 erkek sporcunun 12 kategoride raket salladığı şampiyonluk mücadelesinde müsabakalar, ikisi kapalı, dördü açık 6 kortta yapıldı.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Uysal, Muhammed Eken, Cem Hayırlıoğlu, Mehmet Ali Kolay ve Konya Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ulaş Coşkun katıldı.

Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her zaman söylediğimiz gibi Selçuklu sporun merkezi ve bundan sonra da merkezi olmaya devam edecek. Biz spora her yaştan ilgiyi bu şekilde gördükçe çok çok mutlu oluyoruz. Sizin ilgi ve alakanız bizi motive ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemiyi de atlatarak daha sağlıklı daha rahat ortamlarda bu turnuvaları hep birlikte gerçekleştirme imkanımız olacak." dedi.

Ayrıca belediye olarak spor altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, konuşmasının sonunda ilçeye kısa bir süre içinde yeni bir tenis kortunun daha yapımına başlanacağının da müjdesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın