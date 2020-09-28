Son dakika haberleri! Şeker Hoca Covid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Şeker Hoca Covid-19'dan hayatını kaybetti

28.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:32
Son dakika haberleri! Şeker Hoca Covid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Malatya'da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti. - MALATYA

Son dakika haberleri! Şeker Hoca Covid-19'dan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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