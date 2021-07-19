Son dakika haberleri | Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi

Son dakika habere göre Kocaeli'de Kurban Bayramı arefesinde şehitliklerde dualar edildi, şehit mezarlarına da karanfil bırakıldı.

Kocaeli'de Kurban Bayramı arefesinde şehitliklerde dualar edildi, şehit mezarlarına da karanfil bırakıldı. Programda şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Kurban Bayramı arefesi, Namazgah Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde hüzünlü geçti. Düzenlenen programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Metin Eyiyürekli, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, siyasi parti il başkanları ve şehit yakınları katıldı. Namazgah Şehitliği ve Bağçeşme Polis Şehitliğinde gerçekleşen programda şehitler için dua edildi, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Seddar Yavuz, şehit yakınlarına başsağlığı dileyip, her daim yanlarında olacaklarının belirtti.

Vali Yavuz'dan vatandaşlara uyarı

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, "Yola çıkan tüm kardeşlerime birkaç uyarım ve ikazım olacak. Biz biraz önce bayramın kavuşma günü olduğunu söyledik. Kavuşma günü olsun, ayrılık günü olmasın, keder günü olmasın, tam sevinç günü olsun. Bunun için de lütfen trafik kurallarına uyalım. Kocaelili kardeşlerimize buradan çağrımız şu; lütfen acilen hiç olmazsa bir doz aşınızı yaptırın. Aşılama olmadığı sürece tam normalleşmenin mümkün olmadığını hepimiz bilelim. Dolayısıyla aşı karşıtlığı yapan, insanların kafasını karıştıran, bu ülkede olumsuzluklar oluşturma arzusu içinde olan ya da cehaletinden bu işi yapan insanlara fırsat vermeyelim ve en kısa zamanda aşı olalım" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı