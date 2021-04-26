KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi
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KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu merkez Geyikli köyünde yaşayan anne Melek Şahanoğlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.

Askeri yetkililer tarafından anne Şahanoğlu'na oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ablası Meryem Durmaz'a kardeşinin şehadet haberi ise Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, şehidin ablasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan şehit Çakar'ın 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta şehit olan kahraman Samsunlu hemşehrimiz Personel Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Merzifon Havalimanı'na getirilmesi beklenen şehit Çakar'ın cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi
KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi
KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi
KASTAMONU - Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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