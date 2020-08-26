Son dakika haberleri! Şehit er Cihat Şengil, toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Şehit er Cihat Şengil, toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre Şehit er Cihat Şengil, toprağa verildiMERSİN'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan er Cihat Şengil (25), Eskişehir'de toprağa verildi.

26.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:51

Şehit er Cihat Şengil, toprağa verildi

MERSİN'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan er Cihat Şengil (25), Eskişehir'de toprağa verildi. Şeyda Şengil'in eşine ait askeri kamuflajı giyip katıldığı cenazede, 3 yaşındaki Ecrin Nisa, babasının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde asker selamı verdi. Küçük kızın, tabutun başında, annesine "Ne var orada?" diye sorması herkesi ağlattı.

Eskişehir'de yaşayan Adem-Neriman Şengil çiftinin 5 çocuğundan biri olan er Cihat Şengil, geçen ay Muş'un Mut ilçesinde yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında ağır yaralandı. Şengil, tedavi altına alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybederek, şehit oldu. Naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından uçakla ailesinin yaşadığı Eskişehir'e getirilen şehit için bugün Reşadiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Şengil'in Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildiğinde baba Adem Şengil, anne Neriman Şengil ve acılı eş Şeyda Şengil gözyaşlarına boğuldu.

KÜÇÜK KIZI YÜREKLERİ DAĞLADI

Eşinin askeri kamuflajını giyerek törene katılan Şeyda Şengil, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra da 3 yaşındaki kızı Ecrin Nisa'yı kucağına alarak, şehit babasının tabutu başına götürdü. Annesine, "Ne var orada?" diye soran Ecrin Nisa, babasının tabutu önünde asker selamı verdi.

Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Er Şengil'in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak, cenaze arabasına taşındı.

Şeyda Şengil'in asker selamı vererek uğurladığı Cihat Şengil'in naaşı, Vişnelik Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Son dakika haberleri! Şehit er Cihat Şengil, toprağa verildi

Kaynak: DHA

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