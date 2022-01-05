Son dakika haberleri: Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi

İlçeye bağlı Göller Mahallesi'nde 10 Mart 1998'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sivil Mahmut Özgüller'in annesi Fatma Özgöller, ördüğü atkıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatani görevini yapan askerlere gönderilmesi için Çatalpınar Kaymakamlığı'na başvurdu. Özgöller'in talebi ile Kaymakam Eyüp Batuhan Ciğerci ve beraberindeki heyet, Fatma Özgöller'i ziyaret etti. Fatma Özgöller, ziyarette el emeği, göz nuruyla ördüğü 32 atkıyı teslim etti. Atkıları alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Özgöller'e teşekkür etti.Fatma Özgöller'in torunu ise yazdığı mektubu yetkililerle paylaştı. Mektupta, "Babaannem, sizler için bu atkıları ördü. 'Onlar üşümesin, hasta olmasın. Bu karda kışta' dedi. Bu atkılar sayesinde inşallah hasta olmazsınız, bizi hatırlarsınız. ve size ulaşan bu atkılar, bizden size anı, hatıra" ifadelerine yer verildi.