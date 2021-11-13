Son dakika haberleri! Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Doğan Ayvalı (27) idaresindeki 55 RM 975 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında, Mehmet Aydın'ın (53) kullandığı 55 AGR 705 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.