Son dakika: Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller yapılacak

KARS (İHA) - Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller yapılacak

KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın kamyonlarla taşınmasına başlandı.

Kars İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Handere köyü mevkisinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine kamyonlarla kar kütleleri taşıyor.

Bölgeye yeterli miktarda kar taşınması sonrası, Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, kardan asker heykelleri yapacak.

Kardan şehit heykelleri açılışının, 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

İlçedeki anma etkinlikleri ise 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.