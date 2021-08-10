Son dakika haberleri! Sarıgül: "Yangın üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmadık"

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangını üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangını üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Denizli'de, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Ülkemiz son derece büyük bir sıkıntı içerisinde. İnşallah bu yangınlar son bulur. Parti olarak sorumluluğumuzun bilinci içinde hareket ettik. Yangın olur olmaz bölgeye ilk biz intikal ettik ve oradaki olayları detaylı bir şekilde gördük. Türkiye Değişim Partisi olarak, yangına mazotla giden bir parti asla olmadık. Yangın üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmadık. Önce yangınların bitmesini bekledik. Yangınlar sonrası siyasi sorumluluğumuzun gereği eksikler neydi, ne şekilde tedbir alınması gerekliydi, bundan sonra Allah korusun çıkacak yangınlarla ilgili çözüm önerilerimiz nedir, bunları detaylı bir şekilde konuşacağız, bütün ulusumuzla paylaşacağız."

Sarıgül, 6 ay içinde yapılacak seçime hazır olduklarını ancak seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Seçimde ittifaklarda yer alıp almayacakları sorulan Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"İlk turda her siyasi partinin kendi adayı ile çıkması lazım. Partimizin bu konudaki ana görüşü budur. 'İttifak yapmak istiyorum' diyen muhalefet partileri, kendi koltuklarını korumak istiyorlar, ahali kaç oy aldıklarını görsün istemiyor. O diyor ki 'benim oyum havuzda olsun, kaç oy aldığım belli olmasın, ben günümü gün edeyim.' Yani onlar diyorlar ki Ankara'da ittifak isteyen muhalefet partileri '10 dönüm bostan yan gel yat Osman'. Biz öyle değiliz. Bir oyumuz bile olsa bizim için kıymetlidir. Biz belki de öyle bir aday çıkaracağız ki çıkardığımız aday ilk turda ipi göğüsleyecek. O nedenle biz ilk turda kendi adayımızı çıkarmayı arzu ediyoruz."

Sarıgül, basın toplantısının ardından partisinin şehir merkezindeki il binasını açtı. Sarıgül, burada vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu