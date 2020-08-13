Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
13.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:37
Şanlıurfa'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesinin Sancaktar Mahallesi'ndeki apartmanlarının balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 3 yaşındaki Huriye Demirkan, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Huriye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA