Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Ceyhun Karakurt'un (33) kullandığı AA 552 PN yabancı plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu 36. kilometresi İğnelik mevkisinde Erdal Hamurcu (40) idaresindeki 55 RS 354 ile Tahsin Öztürk yönetimindeki 55 AC 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 55 RS 354 plakalı otomobil, Zekeriya Köse'nin kullandığı 55 AFH 842 plakalı otomobil ile Kerim Karatay idaresindeki 55 AGE 25 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada, sürücüler Karakurt, Öztürk ve Hamurcu ile araçlarda bulunan Güldehan Sena Köse (16), Hacer Köse (43) ve Melih Tuna Ölçer (3) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'dan üzen haber! İki yerde kırık var
Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'dan üzen haber! İki yerde kırık var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Prens William Çağatay Akman
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 21:51:19. #1.14#

title