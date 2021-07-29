Son dakika haberleri: Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haber... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Ceyhun Karakurt'un (33) kullandığı AA 552 PN yabancı plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu 36. kilometresi İğnelik mevkisinde Erdal Hamurcu (40) idaresindeki 55 RS 354 ile Tahsin Öztürk yönetimindeki 55 AC 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 55 RS 354 plakalı otomobil, Zekeriya Köse'nin kullandığı 55 AFH 842 plakalı otomobil ile Kerim Karatay idaresindeki 55 AGE 25 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada, sürücüler Karakurt, Öztürk ve Hamurcu ile araçlarda bulunan Güldehan Sena Köse (16), Hacer Köse (43) ve Melih Tuna Ölçer (3) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek