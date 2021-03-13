Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor
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Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor

13.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" grupta yer alan Sakarya'da, Valilik öncülüğünde gönüllülerden oluşturulan "Pandemi Görevlileri" ekibi, vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" grupta yer alan Sakarya'da, Valilik öncülüğünde gönüllülerden oluşturulan "Pandemi Görevlileri" ekibi, vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda kentte koronavirüsle mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.

Vatandaşları tedbirlerle ilgili bilgilendirmek için ağırlıklı olarak gönüllülerden oluşan ekibin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İlk olarak bugün Türk Kızılayı Sakarya Şubesi gönüllülerimizden oluşan 'Pandemi Görevlileri' Demokrasi Meydanı, Kent Park, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar Meydanı ve Orhan Cami ile Yeni Cami arası bulvar ve caddelerde vatandaşlarımızı bilgilendirmek, temizlik maske ve mesafe konularında uyarmak ve maskesi olmayanlara da maske dağıtmak için çalışmalarına başladı." ifadesine yer verildi.

"Ekiplerimiz salgınla mücadelede farkındalık oluşturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, başlangıcından bu yana salgına karşı kentte büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtti.

Denetim ve tedbirlerin uygulanması konusunda yoğun çalışmaların olduğunu aktaran Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye'de ilk olan bu projeyi hayata geçirdik. İlimizdeki bütün aktörlerimizle paydaşlarımızla kamu kurum kuruluş yetkilileri ve STK'larımızla büyük bir dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Bugün bu alanda eğitim alan ve sahaya inen gönüllü genç kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza karşı son derece yapıcı, tatlı dille uyarılarda bulunmaktalar, maskesi olmayan kişilere maske hediye etmekteler. Ekiplerimiz salgınla mücadele konusunda hem rehberlik yapacaklar hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar. Kurallara uymayanları güzel bir üslupla uyaracak, bilgilendirme yapacak ve çok olumsuz bir durum gördüklerinde de kolluk birimlerimize iletecekler. Ancak şu ana kadar gelen tepkiler olumlu yönde, bu da elbette memnuniyet verici bir durum."

Salgınla mücadelede el ele verilerek birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Kaldırım, "İlimizin haritadaki rengini öncelikle turuncuya, ardından sarı ve maviye dönüştürmek için her kurum ve birim, üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bugünkü çalışmalarda görüldüğü üzere, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri de bize güç veriyor. Bununla birlikte yine halkımızın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ziyaret, taziye ve buluşmalara ara vermeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve misafirliği ertelemeleri, hayatımızın normale dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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