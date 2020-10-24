Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

24.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:54
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında ilk ziyaretini, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne yaptı.

Hastanede incelemede bulunan Koca, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Koca'ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş eşlik etti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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