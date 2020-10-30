Sağlık Bakanı Koca: "Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca: "Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum"

30.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:53
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Yılmaz'a Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Dünyası Sağlık Bilim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşmadan önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için ailesine başsağlığı diledi. Bakan Koca, "Az önce aldığımız acı haber için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Yılmaz'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Hasan Zaid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Işın Karaca Çağla Şıkel Hakan Taşıyan
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca: "Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:02:06. #1.14#
title