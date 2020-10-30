Sağlık Bakanı Koca: "Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Yılmaz'a Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Dünyası Sağlık Bilim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşmadan önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için ailesine başsağlığı diledi. Bakan Koca, "Az önce aldığımız acı haber için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Yılmaz'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Hasan Zaid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Şenses Kurukız