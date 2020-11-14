Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü

14.11.2020 02:48 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:52

Son dakika gündem haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 21 bin 983 vakayla "en yüksek günlük rakam" belirlenirken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 880 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 21 bin 983 vakayla "en yüksek günlük rakam" belirlenirken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 880 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşen sayısı 18 bin 735 artarak 1 milyon 406 bin 903, hayatını kaybedenlerin sayısı 411 artışla 32 bin 443 oldu.

Ülkede, son 24 saatte 21 bin 983 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 880 bin 551'e çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 600 binden fazla test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 974 artarak 497 bin 516'ya, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 70 artışla 7 bin 643'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 636 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 67 milyon 300 binden fazla olduğunu açıkladı.

Moskova'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Buna göre, şehirde 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durduruldu.

Kentteki üniversite ve yüksekokullarda uzaktan eğitim uygulamasına geçilirken, spor etkinlikleri, izinle düzenlenecek.

Bununla birlikte kültürel etkinlikler iptal edildi. Ancak, tiyatro, sinema ve konser salonları faaliyetine doluluk oranının yüzde 25'i geçmemesi şartıyla izin verilecek.

Söz konusu tedbirler 15 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.

Ayrıca, şehirde salgını önlemek amacıyla market, restoran ve yemek yerlerinin barkod (QR kod) sistemine geçmesi önerildi. Buna göre, vatandaşlar, bu yerleri barkod alarak ziyaret edebilecek.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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