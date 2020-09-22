Son dakika haberleri... 'Rhesus' cinsi 2 maymunun ele geçtiği operasyonda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... 'Rhesus' cinsi 2 maymunun ele geçtiği operasyonda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda sahte ve kaçak içki ile 'Rhesus' cinsi 2 maymun ele geçirildi.

Son dakika haberleri... 'Rhesus' cinsi 2 maymunun ele geçtiği operasyonda 3 kişi tutuklandı
22.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:11

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda sahte ve kaçak içki ile 'Rhesus' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine dün akşam saatlerinde, sahte ve kaçak içki bulundurduğu ileri sürülen Marmaris'teki bir restorana operasyon düzenledi. Restoran ve deposunda yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılacağı belirlenen 790 litre etil alkol, 25 litre sahte rakı, 40 litre viski, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 181 şişe şarap, 234 paket tütün, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 3 senet, 2 çek, 1 çelik yelek, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 41 mermi ele geçirildi. Ayrıca, aramada 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 'yırtıcı hayvan' sınıfına girdiği için evde beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 2 de maymun bulundu. 'Rhesus' cinsi 2 maymuna el konuldu. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin maymunları, turistlerin ilgisini çekmek için getirdiklerini söyledikleri belirtildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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