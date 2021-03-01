Prens Philip: İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 13 gündür tedavi gören eşi başka bir hastaneye nakledildi
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BBC

Prens Philip: İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 13 gündür tedavi gören eşi başka bir hastaneye nakledildi

01.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:01
Prens Philip: İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 13 gündür tedavi gören eşi başka bir hastaneye nakledildi

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Londra'da 13 gündür tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye nakledildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Londra'da 13 gündür tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye nakledildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in St. Bartholomew's Hastanesi'nde enfeksiyon tedavisi gördüğü ve mevcut kalp rahatsızlığı için tetkikler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada "rahat" olduğu belirtilen Prens Philip'in tedaviye yanıt verdiği kaydedildi.

Haziran'da 100 yaşına basacak olan Prens Philip'in en az hafta sonuna kadar hastanede kalması bekleniyor.

Prens Philip'in, 16 Şubat'ta kendisini iyi hissetmediği için önlem olarak Londra'daki King Edward VII's hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.

Saraydan bir kaynak, Prens Philip'in hastaneye kimseden yardım almadan yürüyerek geldiğini söylemişti.

Koronavirüsle bağlantılı değil

Bu sabah, Londra'daki hastanenin önünde bir kişinin ambulansa bindirilirken gazetecilerin görüntü almasının engellenmesi için önüne şemsiyelerle perde yapıldığı görüldü.

Prens Philip'in hastaneye kaldırılış nedeni açıklanmadı. Ancak bunun koronavirüsle bağlantılı olmadığı belirtiliyor.

94 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth'e geçen hafta koronavirüs aşısı yapılmıştı.

Tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, 21 Şubat'ta babasını hastanede ziyaret etmişti.

Prens Charles babasının durumunun iyi olduğunu söylemişti.

İki gün sonra Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip'in bir enfeksiyon tedavisi gördüğü ve birkaç gün daha hastanede kalacağı belirtilmişti.

Prens Philip: İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 13 gündür tedavi gören eşi başka bir hastaneye nakledildi
BBC
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