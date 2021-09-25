Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü - Haberler
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Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

GAZİANTEP'te, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak sürücüsünün kaçtığı minibüs, kovalamaca sonucu polislerce durduruldu.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak sürücüsünün kaçtığı minibüs, kovalamaca sonucu polislerce durduruldu. Polislerin otoyolda durdurduğu minibüsten inerek kaçmaya çalışan Afganistanlı kaçak göçmen, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri ile Doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünden gelen ve içerisinde kaçak göçmenleri taşıyan, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABS 632 plakalı minibüs, polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, peşine düşen ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki Afgan göçmenler araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Otoyolda kaçmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kaçak göçmen, Mustafa Başak yönetimindeki 27 T 1033 plakalı taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kaçak göçmenin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün ismi öğrenilemeyen sürücüsü gözaltına alındı.Öte yandan, minibüsten inerek kaçan Afganistanlı 14 kaçak göçmen ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü - Haberler
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