Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
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Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı

Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da sahilde ağaç gölgesinde uyuyakalan kadını polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı.

Antalya'da sahilde ağaç gölgesinde uyuyakalan kadını polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisle konuştuğu sırada bile uyuyan kadın, ceza yazılacağını düşünüp tepki gösterdi. Polislerin sığınma evine götürme teklifini kabul etmeyen kadın bölgeden ayrıldı.

Konyaaltı sahilinde öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı. Kadın polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, ardından bir ara uyanıp, uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi. Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., "Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı
Son dakika haberleri! Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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