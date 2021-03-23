Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı
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Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı

23.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:57

Son dakika haberleri: Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, evleri gezerek vatandaşlara broşürle 'misafir kabul etmeyin' uyarısında bulundu.

Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, evleri gezerek vatandaşlara broşürle 'misafir kabul etmeyin' uyarısında bulundu.

Amasya'da korona virüs vaka sayılarının artması ve yüksek riskli iller grubunda bulunması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı ve pandeminin en büyük yayılma nedenlerinden olan ev ziyaretleri konusunda vatandaşları evlerinde broşürlerle uyardı. Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'ndeki dairelerden başladığı uyarılarını müstakil evlerde de sürdürdü.

Halkın duyarlı olması için bina girişlerine broşür asan polisler, kapı kapı dolaşarak vatandaşları misafir kabul etmemeleri ve misafirliğe gitmemeleri gerektiğini ifade etti.

"En çok ev ortamlarından yayılıyor"

Kontrollü normalleşme döneminde korona virüs salgının en çok ev ortamlarında yayıldığına dikkat çeken İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, salgının yayılımını önlemek için; komşu, akraba, hasta, taziye ziyaretleri, mevlit, gün, toplu yemek ve doğum günü kutlaması gibi toplu etkinliklerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledi.

"Birlikte başaracağız"

Riskli ortamlardan kaçınılmasını isteyen Öztürk, "Sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlere uyalım, salgının bulaşmasına neden olan riskli ortamlar oluşturmayalım. Sağlık için hepimiz için maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra ev ziyaretlerinden uzak duralım. Birlikte başaracağız" dedi.

Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı
Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı
Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı
Son dakika haberleri | Polis kapı kapı gezerek 'misafir kabul etmeyin' uyarısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR BAŞKURT

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