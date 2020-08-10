Son dakika haberleri: PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırıldı Son dakika haberleri... PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırıldıDENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırıldı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

PAÜ Rektörlüğü tarafından 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, iddiaya göre, şartlar kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde duyuruldu. Bunun üzerine YÖK, Rektör Prof. Dr. Bağ hakkında soruşturma başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu tarafından konuyla ilgili rapor görüşüldü. YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

Kaynak: DHA