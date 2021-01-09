Pandemide turşuya talep arttı... En çok ilgi turşu suyu, lahana ve salatalığa

KORONAVİRÜS nedeniyle uzmanların sağlıklı beslenme konusunda sık sık uyarılarda bulunmasının ardından probiyotik açısından zengin besinler arasında yer alan turşuya talep arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi turşu bu süreçte sofraların gözdesi oldu. Turşucular geçen yıllara oranla çok daha fazla satış yaptıklarını belirtti. En çok ilgi turşu suyu , lahana ile salatalık turşusuna oldu.

EN ÇOK LAHANA VE SALATALIK TERCİH EDİLDİ

Kemerburgaz'da 2. kuşak olarak turşuculuk yapan Halit Demir, "Satışlarımız neredeyse yüzde 200 arttı. Pandemi döneminde doktorların tavsiyesi ile turşuya ilgi arttı. Özellikle lahana turşusu ve turşu suyu adeta koronasavar. Yetiştiremiyoruz, diyebilirim. En çok lahana turşusu ve salatalık turşusu ilgi görüyor. Pendik'ten, Kartal'dan 5 kilo turşu almak için geliyor insanlar" dedi.

Turşu satın almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Ebru Gül, "Şu sıralar en sağlıklı şey herhalde. Çocuklar da çok seviyorlar. Turşu suyu da faydalı geliyor. Daha çok probiyotik şeyleri tüketmeye özen gösteriyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz mayalıyoruz. Kış aylarında turşuya daha çok ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

"HEM SAĞLIKLI HEM CEP DOSTU"Koronavirüse yakalanan ve atlatan Sedat Demirkaya ise "Koronavirüse yakalandım atlattım canım turşu istemişti Levent'ten sırf turşu almak için geldim. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum"dedi. Bir başka vatandaş da "Bağırsak florasına ve immun sisteme iyi geldiği için bol bol tüketiyoruz kış aylarında. Herkese de tavsiye ediyorum. Senelerdir tüketiyorum çocuklarıma da yediriyorum kendimiz de bol bol yiyoruz. Hem sağlıklı hem cep dostu" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı