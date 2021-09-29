Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI - Haberler
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Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL (DHA) - Özden ATİK/ İSTANBUL, Dha İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelinin ise 39 yıla kadar hapsi istendi.

Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Son dakika haberleri! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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