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Son dakika haberleri... Otlatma tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Otlatma tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban başından vurularak öldürüldü.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban başından vurularak öldürüldü.

Olay, ilçenin Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç (65) isimli kişi ile çobanlık yapan Kadir Korkmaz (57) arasında bahçede koyun otlatma mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. İddiaya göre çoban, M.Ç.'ye girebi tabir edilen kesici aletle saldırdı. Kavgada M.Ç.'nin silahından çıkan kurşun Kadir Korkmaz'a isabet etti. Kafasından aldığı kurşunlarla yere yığılan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın Tokat'ın Niksar ilçesinden geldiği ve çobanlık yaptığı öğrenildi.

Yaşanan cinayet sonrası jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

Son dakika haberleri... Otlatma tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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