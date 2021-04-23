Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı
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Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim Yarışması'na katılan tüm öğrencilerin eserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçedeki billboardlarda yayınlandı.

Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim Yarışması'na katılan tüm öğrencilerin eserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçedeki billboardlarda yayınlandı. Billboardlarda resimlerini gören öğrenciler, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.

Osmangazi Belediyesi'nin salgın nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitime tabi olan çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlediği resim yarışması sona erdi. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, hayallerinden 23 Nisan'ı ve bu özel günün kendileri için ne anlam ifade ettiğini resmetti. Osmangazi Belediyesi, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin resimlerini ilçedeki billboardlarda yayınlayarak, çocuklara çifte bayram yaşattı.

Yapmış olduğu resmi billboardda görünce çok mutlu olduğunu belirten 13 yaşındaki Seren Bahtiyar, yaptığı resimde güvercin ve zeytin dalı gibi öğeleri kullanarak dünya barışına vurgu yaptığını ifade etti. 8 yaşındaki Mustafa Alp Filiz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece Türkiye çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu dile getirerek, yaptığı resimde de bunu anlattığını söyledi.

Bilboardda resmi yayınlanan bir başka yarışmacı 9 yaşındaki Emir Kocakavuk ise eserinde korona virüs salgının son bulduğu ve tüm dünya çocuklarının sağlıklı bir ve mutlu bir şekilde 23 Nisan'ı kutladığını resmettiğini dile getirdi. Bilboardda resmini görünce büyük bir gurur yaşadığını belirten Ali Tolga Demir de yaptığı resimde egemenliğin kolay kazanılmadığı ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anlattığını söyledi. Beyza Nur Güngör ise resminin billboardlarda yayınlanmasının kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, yarışmaya katılan öğrencilerin resimleri için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bir de sergi düzenlenecek.

Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı
Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı
Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı
Son dakika haberleri! Osmangazi'de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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