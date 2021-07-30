Son dakika haberleri! Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

Son dakika haberleri! Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarının öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında yaşanan silahlı kavgada dört çocuk babası bir adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarının öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında yaşanan silahlı kavgada dört çocuk babası bir adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarını öldüren şahsın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Olay, öğe saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma, ifade vermek için geldikleri Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da üzerlerinde taşıdıkları silahları çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı.

Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

Çıkan silahlı kavga esnasında bir ay önce öldürülen muhtar Mustafa Kaygın'ın yeğeni Mesut K.'nın (47) ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.'nın kardeşi Cahit K.'ya (39) isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanan dört çocuk babası Cahit K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi, katil zanlısı gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Cahit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cahit K.'nın ölümüne neden olan Mesut K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın geçmişi

Olay, 17 Haziran 2021 tarihine Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay günü sabah erken saatlerde mahalleden Gaziantep'e aracıyla gitmek isteyen Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın önüne kayınbiraderi Kenan K. ile 2 kişi çıktı. Karşı karşıya gelen husumetli iki taraf arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında silahını çıkaran Kenan K. aracın içinde bulunan Muhtar Kaygın'a birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan muhtar Mustafa Kaygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:11:56. #1.14#

title