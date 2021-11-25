Son dakika haberleri... Öğretmenler Günü'nde geçirdiği kazada ölen genç öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç öğretmen Bahar Zeybek'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Zeybek'in cenazesi, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Cenaze, helallik alınmasının ardından mahalle kabristanına götürülürken Bahar öğretmenin annesi Esma, babası Ali, kardeşi Gülizar ile yakınları göz yaşı döktü.

Kız kardeş Gülizar, babasına "Baba ablamı ne olur götürme" diyerek feryat ederken anne Esma Zeybek'i ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Bahar Zeybek'in cenazesi, mahalle kabristanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan da katıldı.

Bahar Zeybek'in 2 yıl önce sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduğu, öte yandan trafik kazasında yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Dün, Musa Zeybek'in kullandığı 45 HA 9096 plakalı pikap, Gördes-Akhisar yolu Dağdere Mahallesi yakınlarında önce elektrik direğine çarpmış, daha sonra karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseriyle çarpışmıştı.

Kazada sürücünün ablası olan ve Dağdere İlkokulunda görev yapan 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Bahar Zeybek yaşamını yitirmiş, 4 yakını ağır yaralanmıştı.