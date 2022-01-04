Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

BİTLİS (İHA) - Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu konferans salonunda Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı atarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bölgedeki etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının sadece eğlence için yapılmadığını ve gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için çevre eğitimlerine başladıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, "Okullarımızda çevre ve Van Gölü Havzası ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerdeki amacımız, yaşadığımız bu bölgedeki etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının sadece eğlence için yapılmadığını ve gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için eğitimlerle bu bilgiyi ve sevgiyi aşılamaya başladık. Bugün Tatvan'da bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve Sultan Alparslan Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdik. Tatvan ilçemiz ile birlikte Bitlis'in ilçelerine de giderek bu farkındalık çalışmalarını yapacağız. Amacımız Van Gölü'nün ve tamamını kapsayan Van Gölü Havzası ve dünyadaki küresel iklim değişikliklerinin de ön plana sürüldüğü bir eğitim çalışması ile öğrencilere hayvan ve bitki sevgisiyle, Van Gölü, tarihi alanlarımız, Nemrut Kalderası, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, kültürümüz ve bununla ilgili birçok bilgiyi vermektir. Ayrıca yenilenebilir enerji, geri dönüşüm gibi bilgileri de vererek çocukların bu tür bilgileri de almalarını sağlamaktır" dedi.