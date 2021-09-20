Son dakika haberleri! Neslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), 2'nci ölüm yılında sevenleri tarafından anıldı. Sosyal medyada Neslican için duygulandıran paylaşımlar yapıldı.

Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği hastalığa 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, kansere karşı verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu. Sosyal medya üzerinden kanserle mücadelesini ve tedavi süreçlerini paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı. Neslican, bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitim hayatına devam etti. Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek hem eğitimi hem de tedavisi ile geçiren Neslican, sağlık durumu kötüleşince İstanbul'da hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri