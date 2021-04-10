Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi

Son dakika habere göre Mersin Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 7 personele Üstün Başarı Belgesi verildi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Mersin Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 7 personele Üstün Başarı Belgesi verildi.

Mut İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı Üstün Başarı Belgesi almayı hak kazanan, Başkomiser Cemil Yılan, polis memurları Ömer Solak, H.İbrahim Öçay, Hasan Ballı, Bayram Karadaş, Nihat Ahmet Keskin ve Rıza Zor olmak üzerer 7 personel için düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak bilgilendirme istatistiksel verileri içeren bir sunum yaptı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından konuşan Zafer Şenocak, göstermiş oldukları gayretli ve başarılı çalışmalardan ötürü Üstün başarı Belgesi almaya hak kazanan personeli tebrik ederek, "Türk Polis Teşkilatı, yasaları korumak ve ülke bütünlüğüne zarar verecek her türlü faaliyetin önüne geçme konusunda ciddi bir görev üstlenerek ve almış olduğu bu sorumluluk bilinci ile görevini eksiksiz ve şeffaf bir şekilde yerine getirmekte ve her dönem kendini geliştirerek, yenilenen teknoloji ile birlikte kendini kuvvetlendirmeye devam etmektedir. Giymiş olduğunuz üniforma Devleti temsil etmekte. Siz değerli Emniyet personelini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Kaymakam Fatih Erdoğan ise, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen programda Kaymakam Fatih Erdoğan ve Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, tarafından 7 personele Üstün Başarı Belgesi verildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi
Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi
Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:42:34. #1.15#
title