Son dakika haberleri... Muş'ta çocuklar "Köyvivor" parkurunda yarışarak eğlendi
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Son dakika haberleri... Muş'ta çocuklar "Köyvivor" parkurunda yarışarak eğlendi

Son dakika haberleri... Muş'ta çocuklar 'Köyvivor' parkurunda yarışarak eğlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muş'ta köylerde yaşayan çocuklar, Mobil Gençlik Merkezi ekiplerince oluşturulan "Köyvivor" parkurunda yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.

Muş'ta köylerde yaşayan çocuklar, Mobil Gençlik Merkezi ekiplerince oluşturulan "Köyvivor" parkurunda yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençlik merkezlerine gitme imkanı olmayan çocuklar için Mobil Gençlik Merkezi ekibi oluşturdu.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşarak etkinlikler düzenleyen Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyünde okul bahçesinde 6 engelden oluşan "Köyvivor" parkuru kurdu.

Etkinliğe katılarak müzik eşliğinde zorlu parkuru tamamlamaya çalışan çocuklar, gönüllülerin düzenlediği gösterilerle de güzel bir gün geçirdi.

Kardeşler İlkokulu Müdürü Tuba Harmankaya, gazetecilere, Gençlik Merkezinin etkinliğini duyduğunu ve öğrencileri için talepte bulunduğunu söyledi.

Ekibin öğrenciler için okul bahçesinde etkinlik düzenlediğini belirten Harmankaya, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimle eğlenceli, dolu dolu, fiziksel etkinliklerin olduğu bir gün yaşadık. Gençlik Merkezi ekiplerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerim çok mutlu oldu. Çocukların mutlulukları için çalışmaya devam ediyoruz. Salgın sürecinde öğrenciler özellikle sosyal ve duygusal açıdan çok yalnız kaldı. Bu duygusal boşluklarını doldurma adına hem birbirleriyle grup olma bilincini yaşayabildikleri hem de kucak dolusu kahkahalar atabildikleri bir gün yaşadık."

"Onların sevincini yüreğimizde hissediyoruz"

Gençlik liderlerinden Feridun Çakı ise köylerde yaptıkları etkinliklerle çocukların gönüllerine dokuduklarını ifade etti.

Televizyonda gördükleri ve ulaşamadıkları birçok etkinliği çocukların ayağına götürdüklerini kaydeden Çakı, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bu sezon üçüncü Köyvivor yarışmamız. Çocuklar çeşitli parkurlarda yarışıyor. Onların sevincini yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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